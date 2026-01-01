Четирима души загинаха при тежка челна катастрофа на първокласния път София – Варна в района на ловешкото село Сопот. Инцидентът е станал тази сутрин, като сигналът е подаден малко преди 9:20 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

По първоначална информация два леки автомобила, движещи се в противоположни посоки, са се ударили челно непосредствено след участъка с гумените ограничители и разделителните колчета.

В единия автомобил са пътували четирима души. Трима от тях са загинали на място вследствие на силния удар. Четвъртият пострадал бе транспортиран в болница, където е починал. В другата кола е пътувал само шофьорът, който също е получил сериозни наранявания и е откаран за лечение.

Катастрофата е станала в участък, оборудван с разделителни колчета, ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Според първоначалните данни челният сблъсък е станал непосредствено след края на зоната с ограничителите. По време на инцидента пътната настилка е била мокра.

На място работят екипи на „Пътна полиция“ и разследващи, които извършват оглед и изясняват механизма на катастрофата, както и самоличността на загиналите.

Заради тежкия инцидент първокласният път София – Варна в района на Сопот остава временно затворен. Движението се пренасочва по обходен маршрут през Микре и Угърчин. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени.