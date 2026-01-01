Отменено е бедственото положение в Община Бяла, обявено заради вчерашния пожар със загинал, съобщиха от администрацията в официалния си фейсбук профил.

Бедственото положение, обявено за територията на града и село Горица, се отменя със заповед на кмета Пеньо Ненов от 10:00 часа.

От общината допълниха, че решението е взето поради овладяване на ситуацията и отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедственото положение.

Пожарът в Бяла, при който загина човек, е локализиран (ВИДЕО)

Община Бяла изказва своята благодарност към всички служители и институции, които участваха в действията по овладяване на ситуацията, както и към гражданите за проявеното разбиране, съдействие и отговорност, пише в публикацията.

Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост, посочват местните власти.

Община Бяла ще продължи да следи обстановката и при промяна или необходимост ще предоставя своевременна информация на населението, се казва още в публикацията.

Снощи от РИОСВ-Варна съобщиха, че резултатите от измерването им на качеството на атмосферния въздух в Бяла не показват влошаване.

Извършено е пробовземане за качеството на атмосферния въздух с апаратура за експресно определяне на замърсители GASMET на границата на най-близко разположената жилищна сграда в Бяла. При измерванията не са регистрирани стойности над алармените прагове за замърсителите, включени в обхвата на анализатора, уточняват от РИОСВ.

Към момента на проверката посоката на вятъра е бил към земеделски територии – лозя и ниви, противоположно на населеното място.

От Община Бяла, съвместно с компетентните институции, продължават да следят ситуацията и при промяна на обстановката и наличие на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано.

Пожарът в склад за изолационни материали избухна вчера около 14:00 часа. Общо пет екипа се включиха в гасенето му, както и два от сектор „Специализирани оперативни дейности“. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след инцидента няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла.