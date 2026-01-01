Новите изисквания по отношение на млечните продукти за по-малко от 58 процента водно съдържание в бялото саламурено сирене ще влязат в сила около края на ноември или до края на годината със сигурност. Това каза пред медии в Ямбол заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков. Той бе в града, заедно с със заместник-министъра на земеделието и храните Красимир Чакъров за откриване на тридневния Национален био фест Ямбол 2026.

Работната група, която обсъжда промени в наредбата за млечните продукти, ще се събере на заседание в понеделник от 14:00 часа, посочи зам.-министър Неделков. „Ако в понеделник изработим финалните поправки, смятам, че до края на другата или по другата седмица може да се пусне в сайта на министерството за обществено обсъждане в рамките на 30 дни”, обясни той.

На заседанието ще валидираме предложенията от браншовите организации и ще ги обобщим заедно с нашите идеи за промяна. Нашето желание е да премахнем понятието „сирене с високо водно съдържание”. Защото сирене с 63-65 процента вече отива към съвсем друг продукт и категорично не сме съгласни, че това може да се нарича сирене, посочи заместник-министърът.

С промените в наредбата целим сваляне на водното съдържание от 60 на 58 процента за бяло саламурено сирене. Целта е да се доближи максимално до качественото традиционно българско саламурено сирене, което познаваме от миналото, каза още Крум Неделков.

Според него новите стандарти няма да доведат до сериозно увеличение на цената на крайния продукт. Това, което коментирахме с представители на браншовите организации на млекопреработвателите, е за ръст с около 0,2 - 0,3 процента, което е пренебрежимо малко, каза той.

Имаме амбицията да променим някои неща за понятието български кашкавал, добави зам.-министър Неделков. „Ще подходим с идеята да направим този продукт резултат на непрекъснат производствен процес като евентуално прекъсването на технологията да бъде не повече от 24 часа. Смятам, че по този начин ще се насърчи косвено производството на кашкавал от българско мляко”, каза още той.