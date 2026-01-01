Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство във връзка с атаката срещу кораба „Челси 3“ в Черно море.

Тя се сериза във връзка със сигнала, съдържащ "твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг", съобщиха от държавното обвинение.

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Сигналът е изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“. В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Разследването е за това, че „през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство“.

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На главния секретар на Министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени в постановлението, относно действия от компетентността на органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на плавателния съд CHELSEA 3 и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства относно собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници.