В 20:25 часа операцията по изтегляне на моторен кораб „Chelsea-3“ навлезе в същинската си фаза. Влекачът „Алиот“ приключи подготовката и започна буксировката на плавателния съд, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Операцията се ръководи от транспортното министерство и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Очаква се корабът да акостира в пристанище Бургас около 7:00 часа на 17 октомври.

След пристигането му капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи ще извършат необходимите проверки и действия.

По-рано през деня от транспортното министерство съобщиха, че корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му е захванала морското дъно и осигурява устойчивост на плавателния съд. В операцията беше предвидено да се включи и втори кораб на същия собственик – „Chelsea-2“.

Изтеглянето беше затруднено от лошото време. През предходния ден операцията временно беше преустановена заради тежките метеорологични условия. Влекачът „Алиот“ достигна до кораба в 12:45 часа, но прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради риск за безопасността на екипите.

„Chelsea-3“, плаващ под малтийски флаг по маршрут от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени.

Инцидентът е част от поредица атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Седем дни по-рано бяха поразени и други два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона.