България е поискала от съюзниците авиация, зенитно-ракетни комплекси, системи срещу дронове и патрулна авиация. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, като уточни, че страната ни очаква решение какви отбранителни способности могат да бъдат предоставени.

„Поискали сме целия възможен спектър“, заяви той.

Стоянов уточни, че България е изпратила искане до генералния секретар на НАТО и до съюзното командване за усилване на отбранителните способности в региона. Все още не е потвърдено каква подкрепа и по какъв начин ще бъде осигурена.

„Възможностите на съюзниците са ограничени, а необходимост от допълнителни способности има и Румъния, както и балтийските държави“, каза министърът.

Какви допълнителни сили задейства България заради рисковете в Черно море

По думите му интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден, а вчера са били нанесени удари в териториалните води на Румъния. Според него това още веднъж показва необходимостта от модернизация на въоръжените сили на България и подобряване на отбранителните способности.

Докато доскоро вниманието беше насочено основно към Балтийския регион, през последната седмица фокусът все повече се измества и към Черно море, подчерта Стоянов.

Според министъра опитът на балтийските държави може да бъде приложен и в Черноморския регион. България поддържа тясно сътрудничество с тях и получава политическа подкрепа.

„Най-важното е ние тук, в Черноморския регион, заедно с Румъния и Турция, да изработим единна стратегия за действие“, заяви той.

Очаква се скоро да се проведе среща с министрите на отбраната на Турция и Румъния, както и с началниците на отбраната на трите държави.

Нов опит за изтегляне на „Chelsea-3“

Очаква се да започне нова операция по изтеглянето на атакувания кораб „Chelsea-3“ до пристанище Бургас при подобряване на времето. Предишният опит е бил прекратен заради лошите метеорологични условия, съобщи министърът.

По думите му плавателният съд се намира на около 10 км източно от Лозенец.

Министърът уточни, че Българската армия не е разследващ орган. Военноморските сили са оказали съдействие при спасителните действия и огледа на плавателния съд.

Модернизация на Военновъздушните сили

Министърът коментира и модернизацията на Военновъздушните сили. По думите му първите осем изтребителя F-16 вече са доставени в България, а следващите осем се очакват през 2030 г.

Стоянов изрази надежда, че сроковете могат да бъдат ускорени, така че самолетите да пристигнат по-рано.

През август Министерството на отбраната съобщи, че заради производствени затруднения доставката на втората партида F-16 Block 70 се измества за второто тримесечие на 2030 г. Тогава американската страна е заявила готовност да търси възможности за съкращаване на забавянето.

Министърът посочи още, че през 2028 г. се очаква България да получи нови трикоординатни (3D) радари, както и първите зенитно-ракетни комплекси по програмите за модернизация.

Според него придобиването на новата техника е от съществено значение за повишаването на отбранителните способности на страната на фона на променената среда за сигурност.