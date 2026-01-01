„Продължаваме Промяната“ и румънският „Съюз за спасението на Румъния“ призоваха НАТО да засили сигурността в Черно море и по източния фланг на Алианса заради повтарящите се атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове. Това се посочва в писмо до генералния секретар на НАТО Марк Рюте, изпратено днес.

Документът е подписан от председателя на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, председателя на „Съюз за спасението на Румъния“ Доминик Фриц и евродепутата от „Продължаваме Промяната“ и групата „Обнови Европа“ Никола Минчев. Писмото е подкрепено и от председателя на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе.

В него двете формации изразяват загриженост заради атаките срещу граждански плавателни съдове в Черно море, извършвани в близост до териториалните води на България и Румъния, както и при последните нападения в самите териториални води на Румъния.

Според авторите на писмото атаките представляват сериозна ескалация и нарастваща заплаха за европейската сигурност и източния фланг на НАТО. Те посочват, че при потопени плавателни съдове и съобщения за изчезнали членове на екипажите рискът за цивилните граждани налага незабавни действия. В документа се казва още, че първоначалните данни сочат към участие на Русия.

Подписалите писмото призовават НАТО да укрепи съвместния военен оперативен център и ротационното командване в държавите членки на Алианса, граничещи с Черно море.

Според тях нападенията срещу търговски плавателни съдове застрашават човешки животи, международната търговия, свободата на корабоплаването и сигурността на източния фланг. Те настояват тези случаи да не бъдат разглеждани като изолирани инциденти или приемани като нова реалност в региона.

В писмото се иска спешна оценка на допълнителните отбранителни мерки. Сред тях са засилено морско наблюдение, развитие на способности за противодействие на дронове и укрепване на противовъздушната и противоракетната отбрана.

Целта, според авторите, е България, Румъния и останалите съюзници да бъдат подготвени да реагират на бъдещи заплахи. Те предупреждават, че не бива да се допуска Черно море и източният фланг на НАТО да се превърнат в зона на несигурност, сплашване и безнаказаност.

В документа се приветства предстоящото обсъждане на влошаващата се ситуация със сигурността в Черно море от Европейския съвет и Европейския парламент. В заключение подписалите призовават Марк Рюте да поеме водеща роля за засилване на сигурността в региона и по източния фланг на Алианса.