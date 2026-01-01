Лидерите на Европейския съюз обсъждат в Брюксел как да покрият значителен финансов недостиг в подкрепата за Украйна, след като президентът Володимир Зеленски поиска допълнителни 70 милиарда евро за следващата година. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че съществува такъв дефицит, което поставя пред европейските институции ключови бюджетни въпроси.

По време на втория ден от срещата на върха в Брюксел, украинският президент Володимир Зеленски, който присъства на разговорите, заяви пред европейските лидери, че общата цена на войната за страната му през следващата година ще възлезе на 155 милиарда евро. Той е призовал държавите от ЕС да осигурят поне 70 милиарда евро от тази сума за отбрана и оръжия.

Нуждата от допълнително финансиране беше потвърдена и от председателя на Европейската комисия. „Вече е ясно, че има недостиг от 70 млрд. евро, който трябва да бъде покрит“, заяви Урсула фон дер Лайен след срещата на върха, според информация на АФП.

Германският канцлер Фридрих Мерц също призова за увеличаване на подкрепата. „Трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на Украйна да премине през зимата, както и да я подкрепим през следващата година. Ще трябва отново да увеличим средствата“, заяви Мерц, цитиран от АФП, според БГНЕС. Други лидери, като нидерландския премиер Роб Йетен, също потвърдиха, че са „рамо до рамо с украинците“.

В рамките на дебатите отново беше повдигната темата за използването на замразените руски активи на стойност около 200 милиарда евро за финансиране на Украйна. Засега обаче липсва консенсус по този въпрос, тъй като Белгия, където се съхранява по-голямата част от средствата, продължава да се противопоставя на подобна стъпка.

В изказването си президентът Зеленски предупреди, че руският президент Владимир Путин не иска мир и амбициите му няма да спрат в Украйна, като припомни за инциденти с дронове в натовски държави. „Какво всъщност иска той? Само част от нашата държава ли? За такъв човек това никога няма да е достатъчно“, заяви украинският държавен глава.

Междувременно, в рамките на срещата, българският премиер Румен Радев е участвал в разговори със 17 държави, които настояват за по-строги правила срещу миграцията. Европейските лидери обаче не са успели да постигнат съгласие по многогодишната финансова рамка на съюза, като се очаква дебатите по темата да продължат през ноември.