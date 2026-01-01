„Локали нападат като чакали, в група. Когато са сами, са кротички, милички, но съберат ли се, стават други. Между 30 и 50% от децата ходят на училище със страх, сменят маршрути, за да не бъдат нападнати и пребити без причина“ – това разказва в „Телеграфно подкастът“ Милен Димов – бащата, който пръв отвори темата за локалите у нас.

Психиатърът д-р Георги Хранов пък допълни, че вече моделите за подражание при децата са лоши – те гледат да имат пари, да не работят и да са силните на деня.

Д-р Хранов и родителят коментират след шокиращите убийства в последните дни, извършени от ученици. В единия случай отличник от 8 клас уби майка си. Ден по-късно друг 14-годишен беше задържан заедно с майка си в автомобил, в багажника на който бе открит баща му.

Агресия на килограм

Д-р Георги Хранов е категоричен, че децата не се раждат убийци. Насилственото поведение и агресията се изграждат във времето с възпитанието, липсата на емпатия и опита. Фактът, че едно дете е интелигентно или печели олимпиади, не го предпазва от тежки психични или поведенчески дефицити, ако е възпитавано в атмосфера на насилие или пълен контрол без обяснение, смята психиатърът.

Милен Димов пък прави аналогия, че за да караш кола или да работиш професия, се изисква обучение и лиценз, докато родителството започва без никаква подготовка. Според него голяма част от българските родители нямат физическия, моралния или емоционалния ресурс да се справят с мислите на децата си, изпаднали в мрежата.

„Нужна е спешна 20-годишна национална стратегия на държавно ниво, която да върне възпитанието и социално-емоционалните умения в българското училище, категоричен е той.

Училищата крият случаи

Училищата и ръководствата често се опитват да скрият проблемите от страх от проверки и скандали, оставяйки жертвите сами с травмите им. „Днешните младежки групи не бият с идеологическа цел както преди – сега насилието се извършва заради самите социални мрежи, за да се заснеме клип и насилникът да се превърне в "герой", смятат експертите.

„Между нас и нашите деца има бездна, огромна пропаст. Те живеят в социалните мрежи, а ние не разбираме техния език“, смята Милен Димов.

„При нас моделите са лоши, ценностите са лоши и те все повече и повече се затвърждават. Според мен ценностите сега са да имаш пари, да не правиш нищо и по някакъв начин да си или известен, или по-силен – човекът на деня“, анализира д-р Хранов.

И двамата се обединяват, че държавата спешно трябва да си влезе в ролята, да вдигне темата на национална стратегия, да сложи децата на първо място и след 20 години да имаме едно отгледано здраво поколение.