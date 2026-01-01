Окръжният съд в Хасково задържа под стража 21-годишния Стефан Миланов, обвинен в убийство на свой връстник край Харманли.

Миланов бе арестуван, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център с вързани ръце бе открит трупът на 21-годишния жител на димитровградското село Черногорово Иван Митков.

БТА

БТА

Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване. В подкрепа на обосноваността на предположенията за авторството на престъплението прокурорът Цвета Пазаитова-Живакова каза в кулоарите на съда, че сред доказателствата са записи от видеокамера, които са запечатали движението на извършител и жертва към местопрестъплението.

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"Много съжалявам за станалото", каза на заседанието Миланов и поиска мярка "домашен арест". Съдът обаче прецени, че има опасност от укриване и извършване на друго престъпление от страна на обвиняемия при по-лека мярка и го остави в ареста.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив.

БТА