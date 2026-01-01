Ива Михайлова остава пациент на „Пирогов” до началото на следващата седмица, съобщиха от лечебното заведение за NOVA. На младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието ѝ. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението ѝ.

Михайлова постъпи в болница в понеделник, когато пристигна в България със своя адвокат. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната.

Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени престъпници от Северна Македония

Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

В интервю за телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония: "Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те Ива и нейния баща да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".

Македонският вицепремиер Александър Николоски: Случаят трябва да се разглежда в по-широк контекст

Според вицепремиера и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски случаят с Ива Михайлова трябва да се разглежда в контекста на предстоящите избори в България, защото по думите му във всяка предизборна ситуация в отношенията между България и Северна Македония има "трусове".

БТА цитира Николоски в негово интервю за ТВ Канал 5: „Разглеждам това в по-широк контекст. Не става въпрос за момиче, което е претърпяло автомобилна катастрофа и очевидно фалшифицира медицински доклади, за да се спаси от наказателна отговорност. Става въпрос за поредица от обстоятелства, свързани с хора, които са били използвани (от България) и след това захвърлени. Дали се е казват Християн Пендиков, дали е сдружение от Битоля, Спаска Митрова, паралелно (в България) се случи онова шоу, няма друга дума, за пренасянето на костите, които уж са на цар Самуил, от Солун в София... Това правителство в България е избрано с големи обещания, но (в България) не говорят за по-ниска инфлация, за по-висок икономически растеж, нещо, с което могат да се гордеят, а по-скоро говорят за виртуални теми, конфликти, които основно те провокират“.

Мицкоски: Рано или късно Ива Михайлова и баща й ще отговарят, България не разбира щетата

На въпроса дали вярва, че България, като държава, е замесена „в бягството на Михайлова” и по някакъв начин го е улеснила, Николоски каза, че разследването ще покаже това, но добави „липсата на подходяща реакция от София, която действа защитно, говори много”.

По думите му семейството на Ива Михайлова не са „правозащитници или хора, които имат някакви идеологически проблеми със (Северна) Македония, а семейство, което очевидно има сериозни правни проблеми с държавата”.

„И това е лош прецедент за други жители на (Северна) Македония, за които знаем, че в миналото са вадили български паспорти по икономически причини. Ако по този начин дерогираме системата и върховенството на закона в (Северна) Македония, тогава, не дай Боже, някой да извърши предумишлено убийство или да ограби банка и да направи същото (да избяга в България и т.н.) утре“, каза Николоски, който постави в контекста на случилото се бащата на Ива Михйлова, който има присъда в Северна Македония и от години живее в България.

МВР: Северна Македония е поискала от България арест и екстрадиция на Ива Михайлова

За вицепремиера на Северна Македония въпросът за това как Ива Михайлова е излязла от страната е технически, но важна е същността.

„И същността е, че политическото ръководство там (в София) очевидно е решило да подкрепи този въпрос. Дори да приемем, че всичко това е съвпадение и ако приемем, че по магически начин този човек се е телепортирал от Кочани в София, ако е имало сериозно намерение да се спазва върховенството на закона там, съм убеден, че щяха да я върнат в същия ден, но тъй като очевидно има други намерения, се правят някакви други ходове“, каза Николоски, който също разви тезата за координирана позиция на опозицията в Северна Македония и (определени структури) в България.

„Просто няма споразумение за предаване на Михайлова на България. Позицията на правителството е ясна, но виждаме и позицията на СДСМ. От месеци СДСМ, Венко Филипче и останалите призовават за промяна на конституцията на страната на всяка цена и безусловно приемане на исканията на България“, каза Николоски, който оцени като „голяма дипломатическа победа” за Северна Македония препоръката на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за осъществяване на диалог между Скопие и София.

Как се стигна дотук?

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия.