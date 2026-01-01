Необичайни метеорологични явления изненадаха жителите на страната в средата на октомври. Сняг заваля на прохода Шипка, въпреки положителните температури, а градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел.

Снеговалежът на Шипка създаде зимна атмосфера, докато есента все още е в разгара си. Шофьорите, преминаващи през прохода, трябва да се движат с повишено внимание заради възможните промени в пътните условия.

Междувременно кратка, но интензивна градушка побеля на места улиците и дворовете в Старосел. Ледените зърна изненадали местните жители със силата си, потвърди кметът на селото. Кадри от природното явление се появиха и в социалните мрежи.

Към момента няма данни за сериозни материални щети в Старосел. Двете явления са поредното напомняне за резките промени във времето през есенния сезон.