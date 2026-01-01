Кредитиране за 595 милиарда долара са осигурили банките по света в периода 2020 - 2025 г. за компании, които допринасят за обезлесяването на тропическите гори и унищожаването на екосистемите. Това сочи най-новият годишен доклад „Банкиране на срива на биологичното разнообразие“ (Banking on Biodiversity Collapse), изготвен от изследователската коалиция „Гори и финанси“ (Forests & Finance), обединяваща екологични организации, съобщи Ройтерс.

В посочения петгодишен период банките са отпуснали общо 351 милиарда долара на „високорискови“ компании за селскостопански суровини, както и 244 милиарда долара на минни компании.

„Тези сектори са основните фактори за обезлесяването, деградацията на почвите и конфликтите в местните общности в тропическите гори в Южна Америка, Югоизточна Азия, Централна и Западна Африка“, се посочва в доклада.

Банките, „които отпускат най-високорисковите кредити, все още не разполагат с адекватни предпазни мерки за смекчаване на рисковете от сериозни екологични и социални щети“, смятат експертите.

Годишните кредити и гаранции за минни компании, опериращи в страни с богати тропически гори, са се увеличили с 55 на сто между 2016 и 2025 г. – от 23,7 млрд. долара до 36,7 млрд. долара. Най-голямото увеличение се регистрира при финансирането на литиевата и никеловата индустрии, които доставят важни суровини за производство на батерии.

Годишното финансиране на компании за селскостопански суровини, свързани с рискове за горите, също се е увеличило с 71 на сто от 2016 г. – от 37,9 млрд. долара до 64,7 млрд. Долара през 2025 г. Кредитирането за производство на говеждото месо е нараснало с над 50 на сто,за соя със 137 на сто, а за целулозата и хартията – със 157 на сто.

Банките са отпуснали 67,1 млрд. долара за компании за целулоза и палмово масло в Индонезия след 2020 г., което допринася значително за обезлесяването и изсушаването на торфените почви и прави райони като Калимантан и Суматра по-уязвими към пожари и наводнения, се посочва в доклада.

Наред с други проблеми, димът от горски пожари в Индонезия, която тази година е изправена пред най-интензивния сезон на пожари за последните 11 години, подхранван от Ел Ниньо, е довел до рязко увеличение на респираторните заболявания и драстично влошаване на качеството на въздуха в Сингапур и Малайзия, изтъкват екоорганизациите.

На този фон в арменската столица Ереван на 19 октомври ще започне седемнадесетата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КОП17), като се очаква „оценката на постигнатото“ да покаже, че страните все още изостават значително в постигането на целите си за опазване на природата до 2030 г.