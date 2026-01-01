Университетски преподавател е мъжът, починал след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Мъжът беше открит в кома в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ около 13:00 ч. в четвъртък. Той е бил с множество наранявания и е откаран в болница „Св. Анна“, където по-късно е починал.

Трагедия в столичното метро: Откриха пребит мъж в асансьор, по-късно почина (СНИМКИ)

От „Метрополитен“ определиха случилото се като тежко криминално престъпление.

Към момента няма задържан за престъплението. Образувано е досъдебно производство, а разследващите са иззели записи от видеокамери в района.