Тодор Ангелов бе избран за президент на Българска федерация по борба (БФ Борба) по време на Общото събрание на организацията (ОС), а поддръжниците на действащия председател Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.

Общото събрание в Националната спортна академия „Васил Левски“ се забави с около 45 минути и започна с реч на Златева, която заяви, че е „изпълнила всички ангажименти, които е поела“ и че в един мъжки спорт е видяла „лицемерие и предателства“. След това тя отстъпи микрофона на желаещи да се изкажат. Първи на подиума се качи бившият член на УС Георги Мърков, който последва редица свои колеги и напусна ръководния орган през октомври. Той каза, че е „предупреждавал многократно Станка за нейното обкръжение“ и призова българската борба „да не става за смях“.

Последваха гласувания за преброители и протоколчици, а за председател бе назначен Белчо Горанов. Той отчете присъстващи 126 от 139 активни клуба и те избраха с мнозинство явно гласуване.

След почивката бе повдигнат въпрос относно регистрацията на клубовете и дали има грешки в списъците, а поддръжниците на Златева напуснаха залата в знак на протест. Горанов обаче заяви, че са налице112 от 126 клуба и продължи Общото събрание.

С първа точка бяха освободени досегашните членове на УС, след което Тодор Ангелов излезе на трибуната и каза, че „разединението трябва да приключи“. Той предложи в новия УС да влязат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. Предложението бе прието с голямо мнозинство.

По следващата точка Златева бе освободена от длъжност и отговорност, а Ангелов бе избран с 94 гласа „За“.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това иска време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата. Благодаря ви, благодаря на г-н Йорданов, г-н Ганчев и цялата общност. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, каза Ангелов.

В заключение бе гласувана нова наредба на федерацията и с това заседанието на ОС бе закрито.