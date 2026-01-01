Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с казуса с Ива Михайлова, каза пред NOVA Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция".

"Вече върнахме отговор на македонските власти – запис в системата за граничен контрол през българо-македонските гранични пунктове няма", заяви Златанов.

Северна Македония: В системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната

Той припомни, че е в ход проверка по случая. "Имам представата за това как Михайлова е в България, но не мога да коментирам", каза също Антон Златанов. Той потвърди, че няма нещо, което да е тревожно и да е извършено като нарушение от българската държава по този казус.

На 12 октомври сутринта се разбра, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през граничен пункт, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на "Гранична полиция" излизането ѝ от страната не е регистрирано.

България е уведомена от властите в Република Северна Македония, че издирват Ива Михайлова и искат екстрадицията ѝ. На 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) е получено съобщение от ИНТЕРПОЛ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония, съобщи МВР на 14 октомври.