Кейти Закария напусна поста говорител на Белия дом по-малко от седмица след назначението си. Нейното оттегляне идва след интензивни критики относно професионалната ѝ квалификация и първия ѝ брифинг, повдигайки въпроси за процесите на назначаване в администрацията на Тръмп.

Закария, на 41 години, беше назначена за говорител на Белия дом на 9 октомври, заменяйки Керълайн Левит. При представянето ѝ президентът Доналд Тръмп я описа като адвокат и лоялен поддръжник на движението MAGA, но именно юридическият ѝ статут бързо се превърна в център на обществен скандал.

Противоречия около юридическата правоспособност

Скоро след назначението ѝ възникнаха въпроси относно нейната квалификация. Въпреки че от университета „Пепърдайн“ потвърдиха, че Закария има юридическа степен, Калифорнийската адвокатска колегия съобщи, че няма данни тя да е била лицензирана да практикува право в щата. Впоследствие „Уолстрийт Джърнъл“ разкри, че тя се е явила на изпита за адвокатска правоспособност, но не го е издържала.

В отговор на разкритията, неправителствената организация Campaign for Accountability подаде сигнал с искане за проверка дали Закария се е представяла неправомерно за адвокат. Според сигнала, цитиран в медийни публикации, подобно действие може да се накаже със затвор и глоба.

Неубедителен дебют и медийни критики

Първият брифинг на Закария на 15 октомври допълнително засили критиките към нея. Той продължи по-малко от 15 минути, като тя отговори само на три въпроса и предимно чете предварително подготвени изявления, което според наблюдатели я е представило като неподготвена.

Внимание привлякоха и нейни минали публикации в социалните мрежи, в които тя нарича холивудския елит „болни педоканибали“ и подкрепя конспиративни теории. Тези дигитални следи, разкрити от разследващия екип на Си Ен Ен KFile, допълнително усложниха ситуацията около нея.

Реакцията на президента и оттеглянето от поста

На фона на скандала, самият президент Тръмп публично изрази съмнения. Той заяви пред журналисти, че е посъветвал Закария да преосмисли дали иска да остане на поста. „Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп, цитиран от медиите. Развръзката настъпи в петък, 16 октомври, когато беше потвърдено, че Закария напуска. Според Sky News, новината е потвърдена от високопоставен представител на администрацията.

В същото време три независими източника на New York Times казват, че тя е била уволнена.

Кейти Закария е шестият говорител на Белия дом по време на двата мандата на Доналд Тръмп. Нейният кратък и противоречив престой на поста илюстрира предизвикателствата пред комуникационния екип на администрацията и повдига въпроси за процедурите за проверка на ключови назначения.