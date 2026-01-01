Повече от месец след като постът на главен прессекретар на Белия дом беше овакантен от Карълайн Левит, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че на него е назначена нова дама и това е Кейти Закария, предадоха световните агенции.

Тръмп подчерта, че Закария винаги е била примерен поддръжник на движението МАГА (Да направим Америка отново велика) и че тя е един блестящ и лоялен сътрудник. Тръмп съобщи и, че Закария му е помагала в предизборната му кампания в така наречените колебаещи се щати.

В средата на август стана ясно, че титулярката на поста прессекретар на Белия дом Карълайн Левит е решила да го напусне, за да се посвети на отглеждането на двете си малки деца. След като в края на август оставката на Левит влезе в сила, в Белия дом бяха организирани малко брифинги и те бяха водени или от вицепрезидента Джей Ди Ванс, или от ключови министри, отбелязват „Индипендънт“ и Би Би Си. А междувременно Тръмп използваше всеки повод да говори по какви ли не въпроси.

Кейти Закария е на 42 години. Моминското й име е Блек, а Закария е фамилията на съпруга й, филмовия продуцент Тайлър Закария, с когото тя сключи брак преди 15 години.

Кейти Закария е калифорнийка. Тя е завършила частния калифорнийски университет „Пепърдайн“, който е свързан с Църквата. Там Кейти Закария е учила във факултета по изкуства и в юридическия факултет. Тя е била асистент и на двама ректори на това учебно заведение.

През 2006 г. Кейти Закария постъпва на стаж в Националния комитет на Републиканската партия. След това постъпва на стаж в Службата за политически въпроси към Белия дом по време на републиканския президент Джордж Буш-младши.

Закария е живяла и няколко години в Пекин, където е работила в юридическа фирма, която е била външен съветник на местно подразделение на Световната банка.

Закария има в актива си и изяви като коментатор за консервативните медии „Фокс нюз“ и „Нюзмакс“.

Тя е била и юридически съветник на политическата организация „Да реформираме Калифорния“, създадена от Ричард Гренел, който е приближен на Доналд Тръмп. Той беше посланик на САЩ в Германия, специален пратеник на САЩ в преговорите между Сърбия и Косово, а сега е и специален емисар на Тръмп, на когото се възлагат специални мисии. Организацията „Да реформираме Калифорния“ пък си поставя за цел да намери консервативни решения на проблемите на този американски щат, които според републиканците са се натрупали по време на управлението му от демократите.

Кейти Закария е майка на четири деца от брака си с Тайлър Закария. По-рано през годината тя беше назначена като помощник прессекретар в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, заради което тя трябваше да пътува често между Калифорния и Вашингтон. След няколко месеца Закария се оттегли от поста с аргумента, че пътуванията между двата края на страната й пречат на грижите за четирите й деца. След това Закария стана и съветник по комуникационните въпроси в медийно-технологичната група на клана Тръмп.

По повод новото си назначение за прессекретар на Белия дом Кейти Закария заяви, че да служи на президента Тръмп и на американския народ в тази ключова година, когато се навършват 250 години от приемането на Декларацията за независимост, за нея е най-голямата чест, с която тя е удостоявана в живота си. Закария увери, че ще работи за постигането на все по-солидни резултати за САЩ и ще информира всеки ден американците за големите победи, които администрацията на Доналд Тръмп извоюва ежедневно.

Преглед в профилите в социалните мрежи на Кейти Закария показва, че те са пълни с хвалби по адрес на Тръмп. Тя дефинира Тръмп като „човекът, който е опровергал всички лоши предсказания и който е отправил предизвикателство към всички правила“. В редица постове Закария критикува демократическата опозиция в САЩ.

Сега на новата си позиция Кейти Закария ще има за мисия да разяснява пред медиите обратите в мисълта на Тръмп и решенията, които той взима. Тя ще трябва и да управлява отношенията на Белия дом с медиите, които не веднъж бяха в състояние на конфликт.

Предшественичката на Закария – Карълайн Левит, често пъти влизаше в остри спорове с журналисти, критикуващи действията на Тръмп, които тя бранеше яростно. Администрацията на Тръмп пък редовно е в конфликт с традиционните медии и дори се опита на няколко пъти да забрани достъпа на някои от тях до събитията в Белия дом. За сметка на това Белият дом отвори вратите си за представители на по-нетрадиционни медии, като например консервативни подкастъри и блогъри и се смята, че това се дължи на влиянието на Карълайн Левит, която беше най-младият прессекретар на президентството на САЩ. Самият Тръмп редовно влиза във вербални сблъсъци с журналисти и понякога дори се стига и до обиди от негова страна по техен адрес.

Сега въпросът е какъв подход ще възприеме Кейти Закария спрямо медиите. Друг въпрос е как тя ще съчетае личния живот със задачите в Белия дом, след като преди това се е отказала от работа във Вашингтон именно защото не е успявала да съвмести тези две неща.

Кейти Закария се появява в Белия дом в момент, в който за пореден път мисълта на Тръмп премина през радикален обрат. След като месеци наред той беше на страната на украинския президент Володимир Зеленски и хвалеше смелостта му, вчера той отправи остри упреци към него, обвини го, че не успява да сключи споразумение с Русия за прекратяване на войната в Украйна и каза, че е време за украинците да си изберат нов лидер, предадоха световните агенции. Тръмп набеди Зеленски, че с продължаващите украински удари по руски рафинерии влошава глобалната криза с горивата. Той обаче така и не спомена, че кризата се обостри и когато започна войната в Иран след ударите на САЩ и Израел по цели на иранска територия. Това се отрази на ключови близкоизточни морски пътища за доставки на въглеводороди и други суровини и рефлектира върху цените.

Закария поема поста и в момент, в който рейтингът на Тръмп спадна рязко на фона на общественото недоволство от състоянието на икономиката на САЩ и от растящите потребителски цени. Републиканската партия също така е изправена пред тежка битка на междинните избори на 3 ноември, рискувайки да загуби контрола над едната или и двете камари на Конгреса, отбелязва Асошиейтед прес.

Закария беше назначена на поста и в деня, в който Тръмп се разгневи отново на Норвежкия Нобелов комитет, че не му е връчил Нобеловата награда за мир. Отличието отиде при южноафриканската юристка и правозащитничка Нави Пилай. Пилай е била съдия в Международния наказателен съд и върховен комисар на ООН по правата на човека. От 2021 до 2025 г. тя е била председател на Независимата международна комисия за разследване на ООН относно действията на Израел в окупираните палестински територии. Броени часове след присъждането на Нобела за мир на Пилай, администрацията на Тръмп наложи широкообхватни санкции на МНС като част от кампанията си за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и "по един нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления", предаде Асошиейтед прес. Именно в МНС Нави Пилай е ръководила и разследвания относно действията на американските военни в Ирак и Афганистан.

Иначе назначението на Кейти Закария за прессекретар на Белия дом идва и в момент, в който американски медии коментират все по-засилващото се присъствие около президента на ключовата му сътрудничка – Натали Харп, която го придружава по време на всяко едно негово пътуване.

Малко преди Тръмп да обяви назначението на Кейти Закария за нов прессекретар на Белия дом, „Индипендънт“ написа, че нейната предшественичка Карълайн Левит планирала да напише книга за престоя си в президентството.

В началото на настоящия месец беше съобщено пък, че Левит ще стане и коментатор във "Фокс нюз". Тя ще започне работа на 1 ноември в тази медия, а в съобщението на "Фокс нюз" относно назначението на Левит се посочва, че "нейният опит в Белия дом и по време на президентската кампания ѝ дава уникално разбиране за днешния политически пейзаж". От своя страна Левит отбеляза, че "с нетърпение очаква да сподели своята уникална гледна точка с милионите зрители, основана на опита ѝ като прессекретар на Белия дом“.