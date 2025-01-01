В интервю за Vanity Fair от 16 декември Сузи Уайлс, шефката на кабинета на американския президент Доналд Тръмп, призна, че името на държавния глава фигурира в документите по делото „Епстийн“. Тя сравни Тръмп с алкохолик, определи вицепрезидента Джей Ди Ванс като "конспиративен теоритик" и квалифицира милиардера Илон Мъск като "открит любител на кетамина", предаде The New York Times.

Уайлс заяви, че е прочела документите по случая „Епстийн“ и призна, че името на Тръмп фигурира в тях. „Знаем, че той е в досието, но не е там заради нещо ужасно“, каза тя.

Помощникът на президента обясни способността си да работи с Тръмп с това, че е израснала с баща алкохолик. „Работохолиците и алкохолиците като цяло - техните личности се изострят, когато пият. Така че аз съм донякъде експерт в работата с големи личности“. Макар че Тръмп не пие, тя каза, че той има „личност на алкохолик“ и действа с „нагласата, че няма нищо, което не може да направи. Нищо, нула, нищо“.

Шефката на кабинета на Белия дом коментира и вицепрезидента Джей Ди Ванс, когото определи като „конспиративен теоретик“. Уайлс се прицели и към милиардера Илон Мъск:

„Той е странна, странна птица, но гениите са такива. Знаете, това не помага особено, но той е такъв“, каза тя. Уайлс коментира публикация в социалните мрежи, в която Мъск твърди, че не Сталин, Мао и Хитлер са убили милиони хора, а техните служители от публичния сектор. „Мисля, че тогава той е бил под влиянието на микродоза“, заяви тя. Попитана какво има предвид, Уайлс каза: „той е открит потребител на кетамина“. По-рано тази година милиардерът призна, че е пробвал кетамин „преди няколко години“, но отрече спекулациите, че продължава да употребява.

Ден след като интервюто бе публикувано, шефката на кабинета на Белия дом критикува Vanity Fair в публикация в социалните мрежи:

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

"Пренебрегнаха контекста и голяма част от това, което аз и други казахме за екипа и за президента, не беше включено в материала. След като го прочетох, стигам до извода, че това е направено, за да се изгради преобладаващо хаотичен и негативен разказ за държавния глава и нашия екип“, написа Уайлс в социалната мрежа "Екс".