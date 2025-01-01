В интервю за Vanity Fair от 16 декември Сузи Уайлс, шефката на кабинета на американския президент Доналд Тръмп, призна, че името на държавния глава фигурира в документите по делото „Епстийн“. Тя сравни Тръмп с алкохолик, определи вицепрезидента Джей Ди Ванс като "конспиративен теоритик" и квалифицира милиардера Илон Мъск като "открит любител на кетамина", предаде The New York Times.
Уайлс заяви, че е прочела документите по случая „Епстийн“ и призна, че името на Тръмп фигурира в тях. „Знаем, че той е в досието, но не е там заради нещо ужасно“, каза тя.
Помощникът на президента обясни способността си да работи с Тръмп с това, че е израснала с баща алкохолик. „Работохолиците и алкохолиците като цяло - техните личности се изострят, когато пият. Така че аз съм донякъде експерт в работата с големи личности“. Макар че Тръмп не пие, тя каза, че той има „личност на алкохолик“ и действа с „нагласата, че няма нищо, което не може да направи. Нищо, нула, нищо“.
Разследване на New York Times: Мъск е взимал наркотици, докато е бил съветник на Тръмп
Шефката на кабинета на Белия дом коментира и вицепрезидента Джей Ди Ванс, когото определи като „конспиративен теоретик“. Уайлс се прицели и към милиардера Илон Мъск:
„Той е странна, странна птица, но гениите са такива. Знаете, това не помага особено, но той е такъв“, каза тя. Уайлс коментира публикация в социалните мрежи, в която Мъск твърди, че не Сталин, Мао и Хитлер са убили милиони хора, а техните служители от публичния сектор. „Мисля, че тогава той е бил под влиянието на микродоза“, заяви тя. Попитана какво има предвид, Уайлс каза: „той е открит потребител на кетамина“. По-рано тази година милиардерът призна, че е пробвал кетамин „преди няколко години“, но отрече спекулациите, че продължава да употребява.
Ден след като интервюто бе публикувано, шефката на кабинета на Белия дом критикува Vanity Fair в публикация в социалните мрежи:
The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.— Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025
Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the…
"Пренебрегнаха контекста и голяма част от това, което аз и други казахме за екипа и за президента, не беше включено в материала. След като го прочетох, стигам до извода, че това е направено, за да се изгради преобладаващо хаотичен и негативен разказ за държавния глава и нашия екип“, написа Уайлс в социалната мрежа "Екс".