Министерският съвет прие решение, с което отменя Решение № 139 от 22 февруари 2023 г. и одобрява създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД в Бургас, при актуализирани параметри на проекта, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.

Отмяната на Решението и приемането на новото, е във връзка с възникнали в хода на изпълнение на проекта обективни обстоятелства, включително обжалване на обществени поръчки, които са възпрепятствали приключването му в първоначално предвидения срок, както и с постъпило заявление за промяна в одобрената структура и броя на леглата на лечебното заведение.

Съгласно актуализирания проект, болничното заведение ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури с разкрити 142 легла, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основната цел на проекта остава непроменена - чрез осъществяване на разрешената лечебна дейност да се осигури в пълен обем навременна, достатъчна и качествена болнична помощ на деца, в съответствие със съвременните медицински стандарти и здравните потребности на населението в област Бургас.

Съгласно комплексна оценка, извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по законоустановения ред, включително въз основа на оценка на потребностите от медицинска помощ в рамките на утвърдената Национална здравна карта, лечебното заведение отговаря на потребностите от медицинска помощ в област Бургас по заявените специалности.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса, според което е възможно финансирането на заявените дейности при тяхното реализиране в рамките на утвърдените финансови параметри за сключване на договор с НЗОК.