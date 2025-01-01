Кметът на Бургас Димитър Николов внесе докладна записка в Общинския съвет, с която предлага да бъде обявен конкурс за избор на управител на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" ЕООД.

В документа е посочено, че лечебното заведение е създадено през 2022 година и е в напреднал етап на изграждане, а в началото на декември предстои провеждане на приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване.

Монтирано е медицинското оборудване и обзавеждането, а паралелно се набират медицински и немедицински кадри. До края на годината трябва да бъде формиран пълен екип, за да може болницата да подаде документи за разрешително за дейност.

Предложеният конкурс за управител предвижда три етапа - проверка на документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване. До събеседване ще бъдат допускани само кандидати, получили оценка не по-ниска от "много добър“ 4.5 на своята управленска програма, казва Николов в докладната си.

Изискванията към кандидатите включват висше образование в областта на медицината или икономиката и управлението, квалификация по здравен мениджмънт, минимум пет години професионален стаж и най-малко три години ръководен опит.

Кандидатите трябва да представят и програма за развитие на болницата за петгодишен период, включваща анализ на педиатричните грижи в региона, приоритети, източници на финансиране, рискове и стратегически партньорства.

В състава на конкурсната комисия се предлага да участват юрист, лекар, представител на Регионалната здравна инспекция в Бургас, представител на Български лекарски съюз – Регионална колегия Бургас, както и чуждестранен експерт от педиатрично лечебно заведение или международна професионална организация.

Припомняме, че в началото на 2023 година служебният кабинет одобри създаването на детската болница "Св. Анастасия“. През април тази година премиерът Росен Желязков инспектира строежа и заяви, че лечебното заведение ще бъде от полза за около половин милион деца, като тогава беше посочено, че болницата ще разполага със 147 легла, 16 отделения, около 120 лекари и 220 медицински сестри.

Проектът за детска болница в Бургас се реализира с подкрепата на международен консорциум и финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.

От юни 2025 година започнаха доставките на високотехнологична апаратура, разработена специално за деца - с по-ниски дози облъчване, по-малко шум и съкратено време за изследване. Министерският съвет предостави и 5,5 млн. лв. трансфер за изграждането на болницата.