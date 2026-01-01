САЩ, които обявиха, че са извършили "мащабна атака" срещу Венецуела, имат дълга история на военни интервенции и подкрепа за диктатури в Латинска Америка, отбелязва Франс прес и представя подробна справка по въпроса в аналитичен материал.

1954: Гватемала

На 27 юни 1954 година президентът на Гватемала, полковник Жакобо Арбенс Гусман, е свален от власт от наемници, обучени и финансирани от Вашингтон, след аграрна реформа, която заплашва интересите на мощната американска компания Юнайтед фрут корпорейшън (бъдеща Чикита брандс). САЩ включват през 2003 година в официалната си история ролята на ЦРУ в този държавен преврат, извършен, както те казват, в името на борбата с комунизма.

1961: Куба

От 15 до 19 април 1961 година 1400 противници на режима на Фидел Кастро, обучени и финансирани от ЦРУ, опитват десант на Залива на прасетата, на 250 километра от Хавана, но не успяват да свалят комунистическия режим. Операцията завършва с около стотина мъртви от двете страни.

1965: Доминиканска република

През 1965 година заради "комунистическата заплаха" САЩ изпращат морски пехотинци и парашутисти в Санто Доминго, за да потушат въстание в подкрепа на Хуан Бош, ляв президент, свален от генерали през 1963 година.

1970-те години: Подкрепа за диктатурите в Южна Америка

Вашингтон е подкрепил няколко военни диктатури, смятани за бариера срещу въоръжени левичарски движения. Те активно подкрепят чилийския диктатор Аугусто Пиночет по време на държавния преврат на 11 септември 1973 година, който сваля левия президент Салвадор Алиенде.

Американският държавен секретар Хенри Кисинджър е подкрепил аржентинската хунта през 1976 година, като я е насърчил да завърши бързо "мръсната война", според разсекретени американски документи от 2003 година. Най-малко 10 000 аржентински опоненти са изчезнаха по време на хунтата в тази страна.

През 1970-те и 1980-те години шест диктатури (Аржентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия и Бразилия) се обединиха, за да елиминират леви опоненти в рамките на "План Кондор" с тайна подкрепа от САЩ.

1980-те години: Граждански войни в Централна Америка

През 1979 година сандинистката бунтовническа група сваля диктатора Анастасио Сомоса в Никарагуа. Американският президент Роналд Рейгън, обезпокоен от обвързаността на Манагуа с Куба и СССР, тайно разрешава на ЦРУ да осигури помощ от 20 милиона долара на Контрас (контрареволюционерите от Никарагуа), частично финансирана чрез незаконна продажба на оръжия на Иран. Никарагуанската гражданска война, която завършва през април 1990 година, отнема живота на 50 000 души.

Рейгън също така изпраща военни съветници в Салвадор, за да бъде потушен бунтът на Фронта за национално освобождение "Фарабундо Марти" (ФНЛН, крайна левица) в рамките на гражданската война (1980-1992), която отнема живота на 72 000 жертви.

1983: Гренада

На 25 октомври 1983 година морски пехотинци и рейнджъри се намесват на остров Гренада, след като премиерът Морис Бишоп е убит от крайнолява хунта и докато кубинци разширяват летището там, вероятно за да приеме то военни самолети. Роналд Рейгън започва операция по искане на Организацията на източно-карибските държави, за да защити хиляда американски граждани. Операцията, която Рейгън нарича "успешна", завършва на 3 ноември с повече от 100 загинали.

1989: Панама

През 1989 година, след оспорени избори, президентът Джордж Буш решава военна интервенция в Панама, което води до капитулацията на генерал Мануел Нориега, бивш сътрудник на американските разузнавателни служби, преследван от американската правосъдна система. Около 27 000 американски войници участват в операция "Справедлива кауза", която официално води до 500 жертви, но според неправителствени организации, жертвите са много повече. Мануел Нориега беше осъден на повече от две десетилетия затвор в САЩ за трафик на наркотици, преди да излежи присъди във Франция и Панама.

В Панама между впрочем е основано през 1946 г. Училището на Америките - специализирано военно училище за борба с комунизма, контролирано от САЩ до 1984 година, в което са се обучавали множество диктатори.