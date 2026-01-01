Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.

Мадуро е бил заловен заедно със съпругата му, а после двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

Експлозии и прелитащи над Каракас самолети, какво се случва във Венецуела

"САЩ нанесоха успешен широкомащабен удар по Венецуела и по нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен заедно със съпругата му и изведен със самолет от страната“, пише Тръмп в публикацията си.

Операцията е била извършена съвместно с американските правоприлагащи органи. Президентът каза, че по-късно ще направи изявление по въпроса, предаде Ройтерс. Той обяви, че е насрочил пресконференция за 16 ч. по Гринуич (в 18 часа българско време).