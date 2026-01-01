Българското Министерство на външните работи обяви, че следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди за широкомащабен удар по латиноамериканската страна.

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, посочват от МВнР.

Ведомството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти. При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР добавя, че ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.