Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в „Екс“ американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.

Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. По-рано днес световни агенции припомниха, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г.

Бонди заяви, че "Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища".

От своя страна американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Венецуела е игнорирала няколко предложения от страна на САЩ за постигане на споразумение, предаде Франс прес.

Доналд Тръмп е предложил на Николас Мадуро "няколко изхода", но "трафикът на наркотици трябва да престане, а откраднатият петрол трябва да бъде върна на САЩ", написа той Ванс в „Екс“.

"Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живеете в дворец в Каракас", добави американският вицепрезидент.

Испания предлага да е посредник

Междувременно Испанското правителство предложи да изиграе ролята на посредник в кризата между Венецуела и САЩ след американските въздушни удари и обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп залавяне на венецуелския му колега Николас Мадуро, предаде Франс прес.

„Испания призовава към деескалация и сдържаност“, заяви испанското министерството на външните работи в комюнике, като добави, че „в този контекст то е готово да предложи своите услуги за постигане на мирно и договорено решение на настоящата криза“.

В същото време министерството на външните работи припомни, че Испания „не е признала резултатите от изборите за президент на Венецуела, произведени на 28 юли 2024 г. Тогава според венецуелските власти те бяха спечелени от Николас Мадуро, но този резултат е оспорван от опозицията, която каза, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия е победил. Той след това замина в изгнание именно в Испания, припомня Франс прес.

„Правителството на Испания внимателно следи събитията във Венецуела“, написа и испанският премиер Педро Санчес в "Екс". Според него посолството и консулствата на кралството във Венецуела остават отворени.

„Призоваваме за деескалация и за отговорно поведение“, добави Санчес. „Необходимо е да се спазва международното право и принципите на Устава на ООН“, допълни той.

Русия

Венецуела трябва да определя съдбата си без външна намеса, заяви външното министерство на Русия, цитирано от ТАСС.

„На Венецуела трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си, без каквато и да било деструктивна външна намеса“, се казва в текста.

„Латинска Америка трябва да остане зона на мир, за каквато се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да бъде гарантирано правото самостоятелно да определя съдбата си, без каквато и да е деструктивна, още повече военна, външна намеса“, подчертават ведомството.

Претекстите на Вашингтон за оправдаване на въоръжената агресия срещу Венецуела са несъстоятелни, се казва още в изявлението. „Идеологизираната неприязън надделя над деловия прагматизъм и готовността за изграждане на отношения на доверие и предсказуемост“, се допълва в документа.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане“, посочват още от дипломатическото ведомство.

Русия поддържа постоянен контакт с венецуелските власти, се казва в изявление на руската дипломация. Москва призовава също така незабавно да се изясни ситуацията с извеждането от Венецуела на президента Мадуро и на съпругата му.

„Изключително сме обезпокоени от съобщенията, че президентът на Венецуела Николас Мадуро заедно със съпругата си са били насилствено изведени от страната по време на днешните агресивни действия на САЩ. Призоваваме незабавно да се внесе яснота по тази ситуация“, посочват от дипломатическото ведомство.

Москва определи задържането на Мадуро и на съпругата му като неприемливо нарушение на суверенитета на една независима страна.

ЕС

ЕС призовава за деескалация на напрежението във Венецуела и подкрепя мирно и демократично решение в страната, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

"Следя ситуацията във Венецуела с голяма загриженост. ЕС призовава за деескалация и решение, което напълно зачита международното право и принципите, заложени в Устава на ООН", написа Коща в социалната платформа "Екс".

"Европейският съюз ще продължи да подкрепя мирното, демократично и приобщаващо решение във Венецуела", добави председателят на Европейския съвет.

ЕС призовава за сдържаност във Венецуела, заяви по-рано и дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, след като е провела телефонен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, с който е обсъдила ситуацията в латиноамериканската държава, предаде Франс прес.

В съобщение в „Екс“ Калас освен това припомня, че ЕС е оспорвал демократичната легитимност на Николас Мадуро. „Но при всички обстоятелства принципите на международното право и на Устава на ООН трябва да бъдат спазвани. Ние призоваваме за сдържаност“, написа Калас.

Тя каза, че ЕС следи внимателно ситуацията във Венецуела и че е провела и телефонен разговор с представителя на евроблока в Каракас, допълва Ройтерс.

Британският премиер Киър Стармър пък заяви, че неговата страна не е замесена в американските удари във Венецуела, предаде Ройтерс. Той добави, че иска да разговаря с президента на САЩ и да установи първо фактите.

„Искам първо да установя фактите. Искам да говоря с президента Тръмп. Искам да говоря с нашите съюзници. Мога абсолютно ясно да заявя, че ние не сме били замесени… И винаги казвам и вярвам, че всички трябва да се придържаме към международното право“, заяви Стармър.

Външното министерство на Германия заяви, че следи ситуацията във Венецуела с голямо безпокойство, предаде Ройтерс. Берлин е в тесен контакт с германското посолство в Каракас.

Италианският външен министър Антонио Таяни също обяви, че Рим следи развитието на ситуацията във Венецуела, като е насочил по-специално вниманието си върху италианската общност в тази страна, предадоха АНСА и Ройтерс.

Според данни на посолството на Италия в Каракас във Венецуела има около 160 000 италианци, повечето от които са с двойно гражданство.

Внимателно следи развитието във Венецуела и премиерката на Италия Джорджа Мелони, каза Таяни.

Белгийският заместник-премиер и министър на външните работи Максим Прево заяви, че Белгия се координира с европейски партньори във връзка със ситуацията във Венецуела, която наблюдава внимателно, предаде Ройтерс

Реакции на събитията във Венецуела от латиноамерикански столици и от съюзници на Мадуро

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа "Екс".

"Дворецът на федералната законодателна власт е подложен на бомбардировка", написа Петро в "Екс". Той призова Съвета за сигурност на ООН да излезе с позиция относно легитимността на агресията срещу Венецуела. "Нужно е незабавно да се състои заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който Колумбия стана член. Той трябва да установи законността на агресията против Венецуела", отбеляза колумбийският президент в "Екс".

"В момента бомбардират Каракас. Обявена е тревога за целя свят: нападнаха Венецуела", подчерта той. Петро допълни, че в колумбийския град Кукута е създаден оперативен щаб за контрол над ситуацията на границата с Венецуела.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел на свой ред призова международната общност за спешна реакция.

"Осъждаме престъпното нападение на САЩ срещу Венецуела и изискваме спешна реакция от страна на международната общност", написа в "Екс" Диас-Канел. Той нарече действията на Вашингтон "държавен тероризъм срещу храбрия венецуелски народ и срещу нашата Америка".

Аржентинският президент Хавиер Милей, заяви: „Свободата се придвижва напред. Да живее свободата, по дяволите!“. Милей, който е и силен регионален съюзник на Доналд Тръмп, качи видеоклип с изявлението си в „Екс“. Във видеото се вижда как той говори на среща на върха и описва Мадуро като заплаха за региона и подкрепя натиска, който Тръмп оказва върху Каракас. „Времето за плах подход по този въпрос отмина“, каза Милей, във видеоклипа в акаунта си в „Екс“.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва осъди американската военна атака срещу съседна Венецуела и залавянето на неговия венецуелски колега Николас Мадуро, наричайки го „прекрачване на неприемлива граница“.

„Тези действия представляват тежко посегателство срещу суверенитета на Венецуела и още един изключително опасен прецедент за цялата международна общност“, каза Лула в публикация в „Екс“.

Преди време бразилският президент бе заявил, че въоръжена интервенция във Венецуела би довела до хуманитарна катастрофа и предложи Бразилия да посредничи в споровете между страните.

Министерството на външните работи на Мексико, заяви, че „мексиканското правителство категорично осъжда и отхвърля военните действия, извършени едностранно през последните часове от въоръжените сили на Съединените американски щати срещу цели на територията на Боливарска република Венецуела, в явно нарушение на член 2 от Устава на Организацията на обединените нации.“

„Мексико категорично заявява, че диалогът и преговорите са единственото легитимно и ефективно средство за разрешаване на съществуващите различия и следователно потвърждава готовността си да подкрепи всякакви усилия за улесняване на диалога, посредничеството или съдействието, които допринасят за запазването на регионалния мир и избягването на конфронтация.“

Президентът на Еквадор Габриел Нобоа каза, че е настъпил финалният час за „всички нарко-чавистки престъпници“ и, че „тяхната структура най-накрая ще се срине на целия континент“. „До Корина Мачадо, Едмундо Гонсалес и венецуелския народ: време е да си върнете страната. Имате съюзник в лицето на Еквадор“, каза още Нобоа в пост в „Екс“.

Министерството на външните работи на Уругвай каза, че: „Правителството на Източна република Уругвай следи с голямо внимание и сериозна загриженост събитията, за които се съобщава от Венецуела през последните часове, включително въздушните удари на САЩ срещу венецуелски военни съоръжения и гражданска инфраструктура“

„Уругвай отхвърля, както винаги е правил, военната намеса на една държава на територията на друга и потвърждава значението на зачитането на международното право и Устава на ООН, по-специално основния принцип, че държавите трябва да се въздържат от прибягване до заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации.“

Президентът на Чили Габриел Борич каза: „Правителството на Чили изразява своята загриженост и осъжда военните действия на САЩ във Венецуела и призовава за мирно решение на сериозната криза, засягаща страната“.

„Чили потвърждава ангажимента си към основните принципи на международното право, като забраната за употреба на сила, ненамесата, мирното уреждане на международни спорове и териториалната цялост на държавите", заяви Борич, чийто президентски мандат обаче изтича.

Министър-председателката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар каза: „По-рано тази сутрин, събота, 3 януари 2026 г., САЩ започнаха военни операции на територията на Венецуела. Тринидад и Тобаго не участват в нито една от тези текущи военни операции. Тринидад и Тобаго продължават да поддържат мирни отношения с народа на Венецуела.“

Реакция дойде и от Турция. "Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент", заяви междувременно главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Джемил Ертем, също в "Екс". "Ние сме на страната на Венецуела и на президента Мадуро. Този бандитизъм не трябва да остане безнаказан", написа Ертем.

Иран, който поддържа тесни отношения с Венецуела, осъди също твърдо „американската военна атака“ срещу тази страна, предадоха световните агенции.

"Иранското министерство на външните работи твърдо осъжда американската военна атака срещу Венецуела и крещящото нарушение на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната“, се казва в изявление на ведомството, което също така дефинира действията на САЩ като „незаконна агресия“.

Ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ осъди терористичната агресия и американското насилие срещу Боливарска република Венецуела.“

„Хизбула“ допълнително потвърждава пълната си солидарност с Венецуела, нейния народ, президентство и правителство, в противопоставянето на тази американска агресия и арогантност“.

Реакция имаше и от Беларус

„Президентът на Беларус категорично осъжда акта на американска агресия срещу Венецуела. Александър Лукашенко говори за последствията съвсем наскоро в интервю с американски журналисти. По-специално той каза, че „това ще бъде втори Виетнам. А американците нямат нужда от това“, предаде информационна агенция Белта, като цитира Наталия Ейсмонт, говорителка на Александър Лукашенко.