Министърът на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабейо, смятан за една от най-влиятелните личности във Венецуела, заяви по венецуелската държавна телевизия: „Ние ще победим“, предаде Франс прес.

Това изказване той направи след американските удари по цели във Венецуела.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви и, че САЩ са заловили президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му и че сега двамата са изведени със самолет от страната.

"В края на тези атаки ние ще победим. Да живее отечеството!“, заяви още вътрешният министър. Той подчерта, че това не е първата борба и не е първата битка и че венецуелците са съумели да оцелеят при всякакви обстоятелства.

Слухове, разпространени в социалните мрежи, първо твърдяха, че Кабейо е мъртъв или задържан.

По-рано на събитията във Венецуела от венецуелска страна реагираха и вицепрезидентката Делси Родригес и министърът на отбраната Владимир Падрино.

Междувременно стана ясно, че венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес е в Русия, предаде Ройтерс, като се позова на представители на най-близкото ѝ обкръжение, запознати с нейните движения.

Нейният брат Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание (парламента) на Венецуела, все още е в Каракас, съобщиха запознати с местонахождението му лица.

Делси Родригес отправи аудио обръщение по венецуелската държавна телевизия по-рано днес, като призова за доказателства, че Мадуро и съпругата му Силия са живи, докато Хорхе Родригес не се е появявал публично след нападението.