Хипопотамът джудже Майло отпразнува своя втори рожден ден с красива, вкусна и здравословна торта, съобщиха от зоопарка в София.

Тортата е направена с много обич от неговите гледачи.

Зоопарк-София, Росен Йорданов

Майло дойде миналата година от Атинския зоопарк и се разбира чудесно с неговата половинка Лота.

Самото му отглеждане е важна стъпка към опазването на този рядък и застрашен вид.

Зоопарк-София, Росен Йорданов

Зоологическа градина работи със зимно работно време. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 8:30 до 16:30 часа, а престоя на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати“ III и II" са отворени между 9:00 и 16:30 часа - без почивен ден