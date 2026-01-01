На 18 февруари беше извършен здравен преглед на бенгалския тигър Топчо в зоопарка в София.

Екипът на Ветеринарната амбулатория към зоопарка - д-р Милчева и д-р Костова, с асистенцията на студентът по ветеринарна медицина и гледач в зоопарка Марио Александров, направиха общ преглед на тигъра, ехография на коремни органи с мобилен ехограф, пълна кръвна картина и биохимия.

Животното е в добро състояние за възрастта си - той е на 13 години. Предписани са му само хранителни добавки за подобряване на функцията на черния дроб.

След излизането от упойката Топчо вече е бодър и в добро състояние на духа. Може да видите Топчо в реновираното заграждение за тигри до Зала „Големи котки, терариум и аквариум“.

Зоологическа градина работи със зимно работно време. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 8:30 до 16:30 часа, а престоя на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати“ III и II" са отворени между 9:00 и 16:30 часа - без почивен ден