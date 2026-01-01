Македонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че е инициирал двустранна среща с новоназначения български външен министър Надежда Нейнски, предаде БГНЕС.

„Днес проведох телефонен разговор с новоназначения министър на външните работи на Република България, Надежда Нежнски. Предадох ѝ искрените си поздравления за назначаването и ѝ пожелах успех в изпълнението на служебните ѝ задължения“, написа Муцунски в своя профил във Facebook.

„В разговора подчертах, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество. Същевременно инициирах двустранна среща, която да се проведе в предстоящия период“, добави македонският министър.