Надежда Нейнски е служебен министър на външните работи в кабинета „Гюров“.

Тя е родена на 9 август 1962 г. в София. Надежда Нейнски е завършила Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София, както и специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. според информация на сайта на парламента.

Политическата си кариера Надежда Нейнски започва като член на Радикалдемократическата партия. През 1991 г. е назначена за директор на пресцентъра на коалицията Съюз на демократичните сили (СДС). От 1 декември 1991 г. до 30 декември 1992 г. е говорител в правителството на Филип Димитров и ръководител на пресцентъра на Министерския съвет (МС). От 1995 г. е избрана за заместник-председател на СДС, а на 10 март 2002 г. – за председател на вече единната партия СДС.

От 21 май 1997 до 5 юли 2001 г. заема поста министър на външните работи в правителството на Иван Костов.

От февруари 1999 до 31 март 2006 г. Надежда Нейнски е заместник-председател на Европейската народна партия, част от Европейския парламент. Тя е първият източноевропейски политик, заемащ този пост.

Надежда Нейнски е депутат в 37-ото и 38-ото Народно събрание (1995 – 21 май 1997), в 39-ото и 40-ото Народно събрание (5 юли 2001 – 23 юли 2008), а в периода от 23 юли 2008 до 25 юни 2009 г. е заместник-председател на Народното събрание.

На местните избори през 2003 г. Надежда Нейнски е кандидат от СДС за кмет на София.

От 14 юли 2009 до 1 юли 2014 г. тя е депутат в Европейския парламент. Напуска СДС през 2012 г. От 20 юли 2015 до 4 януари 2021 г. Надежда Нейнски е посланик на България в Турция.