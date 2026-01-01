От днес - 20 февруари, до вторник - 24 февруари, се променя организацията на движение при 58-и км на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта.

Трафикът в посока София се осъществява в изпреварващата лента, а пътуващите от Дупница към „Струма“ през пътен възел „Дупница Юг“ преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.