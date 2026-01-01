Окръжната прокуратура в Ловеч е внесла протест в Административния съд срещу текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Ловеч. „Поискана е отмяна на текстовете за определяне цените за платено паркиране в града, както и преференциалните цени за служителите на общинската администрация, тъй като са незаконосъобразни“, заяви за БТА говорителят на Окръжната прокуратура Светла Иванова.

„В мотивите за приемане на решението на Общинския съвет, с което е гласуван въпросният текст от наредбата, липсва каквато и да е обосновка за избрания размер на цената за паркиране. Това не позволява да се провери съразмерността между заявените цели и определения размер, поради което е нарушен принципът на обоснованост, който е заложен в закона за нормативните актове“, посочи Иванова.

По думите ѝ в конкретния случай липсва какъвто и да е анализ защо цената за паркиране е един лев на час, а не друг размер, защо се въвеждат преференциални цени за служители на Общината, защо цената за скоба е фиксирана точно в размер на 25 лева, което е в противоречие със закона.

„Определението на фиксирана цена от 25 лева без калкулация, отчет за реално направени разходи и обвързване с действителната себестойност е в противоречие с закона. И когато Законът използва понятието разходи, Общинският съвет няма право да определя произволна цена, а само да възстановява реално направените разходи. Считаме, че липсата на конкретни мотиви и финансова обосновка при определяне на цени в общинска наредба представлява самостоятелно основание за отмяна, тъй като не е възможен съдебен контрол за съразмерност, не се установява връзка между целите и икономическия ефект и не е ясно защо е избран конкретният размер на цените“, добави Иванова.

От прокуратурата считат, че определените преференциални цени за платено паркиране за служители на общинската администрация са дискриминационни спрямо останалите ползватели на паркингите.

„Считаме, че тази разпоредба противоречи на чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България, противоречи на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация и считаме, че противоречи на чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, който забранява всякаква дискриминация основата на лично или обществено положение“, каза Светла Иванова.

Заповедта на кмета на Ловеч Страцимир Петков за въвеждане на платено паркиране беше отменена с решение на областния управител Дора Стоянова, а Административният съд прекрати производствата по жалбата на Петков. След това Върховният административен съд пък върна частната му жалба за ново разглеждане на първа инстанция и все още няма окончателно определение.