Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ започват мисия в Северния Атлантик и Балтийско море, обяви днес френското министерство на въоръжените сили. Тази мисия е в контекста на нестабилност заради Русия и заради апетитите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Гренландия, предаде Франс прес.

Самолетоносачът и придружаващите го плавателни съдове трябва да пристигнат в Малмьо в Швеция на 25 февруари. Там ще останат няколко дни, което ще се случи за първи път, заяви шведското министерство на отбраната.

По време на това плаване френската самолетоносачна група ще участва в мисията „Балтийски страж“ на НАТО в Балтийско море. Тя е предназначена да осуети заплахи срещу подводната инфраструктура след прекъсване на кабели, за които се подозира, че са били организирани от Москва. Самолетоносачната група също така ще участва и в три натовски учения в Балтийско море.

Разполагането на самолетоносачната група на „Шарл де Гол“ в този регион е било предвидено отпреди НАТО да започне операцията си „Арктически страж“, чиято цел е да бъдат успокоени САЩ, които в даден момент бяха изкушени от анексирането на Гренландия, която е датска територия, отбелязва Франс прес.

В тази зона маневрират редовно руски подводници от Руския черноморски флот или от Руския балтийски флот.

Самолетоносачната група е съставена от самолетоносачът и неговите самолети, от няколко фрегати, кораб за презареждане и щурмова подводница. Освен значителния й оперативен капацитет групата също така е средство за стратегическа и дипломатическа комуникация.

Плавателни съдове от Италия, Испания, Нидерландия, Мароко, Великобритания, Дания, Норвегия и Германия ще подкрепят френската мисия, поясни министерството на въоръжените сили на Франция.