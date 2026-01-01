В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ разговорът продължава с криминалиста Апостол Славов – част от екипите, работили по едни от най-знаковите убийства в България. Разказът му обхваща както случаи, които остават в графата „студени досиета“, така и такива, по които са установени извършители, помагачи и поръчители. Фактите са през личния му опит на терен – от първите минути на огледа до финалните етапи на разследванията. Сред тях е и разстрелът на Илия Павлов – случай, който и до днес остава официално неразкрит.

„Участвах в екипа по разследването на едно от знаковите убийства в България – това на Илия Павлов“, казва Славов. Той е първият служител на мястото на престъплението. „Така се случи, че аз като бях първи на мястото, се налагаше на всеки пристигнал да разказвам едно и също.“

По думите му поражението е само едно. „Поръжението беше само едно, един изстрел, нямаше повече.“ Проектилът е открит в тялото. „Имахме проектила, който беше намерен в тялото и по него се работеше най-много.“

Разследването включва и оглед на пространството срещу сградата на МG корпорация. „При претърсването на парка срещу МG корпорация на едно от дърветата намерих една скоба, метална скоба, забита в дървото.“ Според работната версия тя е служила на стрелеца. „Предполагаме, че е служила на стрелеца при поставяне на оръжието за ступор.“

Новината за убийството достига до Славов първоначално като съобщение, което той не приема за достоверно. „Първоначално не повярвах като ми казаха, че Илия Павлов е убит. Помислих, че е някаква шега.“ Датата остава в съзнанието му – 7 март. „Помня датата – 7 март, защото на следващия ден на 8 март имаше друго убийство в София.“

На 8 март на Симеоновско шосе е застрелян Степан Симеонович Рибаков. „На Сименовско шосе застреляха в колата Степан Симеонович Рибаков с автоматично оръжие.“ По този случай извършителите са установени. „Извършителите бяха установени на това убийство и задържани.“

Арестът на Петър Стоянов-Сумиста

В разговора Славов се връща и към разследването срещу групата, известна като „Килърите“, и ареста на Петър Стоянов-Сумиста.

„След ареста на Петър Стоянов, колегите, които задържаха физически групата, го доведоха с белезници, но китките му бяха толкова големи, че беше закопчан на първия зъб.“ Ситуацията налага намеса. „Ръцете му бяха посинели, аз ги отключих.“

Случаят е определен като един от най-тежките в професионалния му път. „Това беше изключително сложен и тежък случай.“ За работата по него Славов получава отличие. „За него имам наградно оръжие от вътрешния министър.“

Описанието на участниците в престъпната група е лаконично. „Това са хора точно от този тип, който сме свикнали да гледаме по екшъните.“ Работата по дела срещу организирани престъпни структури протича по различен модел. „При случаи с престъпните организации, там трябва да доказваш по съвсем друг начин от битовите убийства без да разчиташ на техния разказ, защото няма такъв.“

Разстрелът на Орце Короновски

Сред разкритите случаи Славов посочва убийството на Орце Короновски. Организацията и разкриването на престъплението са свързани с работата на Пламен Василев.

„Човекът, който направи разкритията е Пламен Василев. Това е човекът, който разкри случая, организира работа, моето участие беше в един етап, когато нещата бяха почти пред реализация.“

Случаят е определен като класически пример за поръчково убийство. „Това е класическо и едно от първите поръчкови убийства разкрито с всички нива – извършител, помагач и поръчител.“

Самото престъпление е извършено публично. „Орце е разстрелян докато закусва в Тропс къщата във Варна от човек без маска и прикритие.“

Убийството на Сташек

Друг случай, споменат в разговора, е убийството на чужд гражданин с прякор Сташек. Престъплението е извършено в района на Свиленград, по посока на т.нар. „Митничарско село“.

„Имаше едно друго убийство пак на чужд гражданин по прякор Сташек. То стана в Свиленград посока на т.нар. „Митничарско село“.“

По данни от разказа той напуска празненство. „Той е с автомобила си и тръгва от празнуване на откриване на хотел към Митничарското село, за да продължи втората част от тържеството.“ Нападението е извършено в автомобила му. „Беше застрелян в колата си – защо – за отмъщение.“

Контекстът на престъплението е свързан с търговска дейност. „Търговията с платове между Турция и Полша се използваше и за друг трафик на наркотици.“ Според изложеното има конкретен повод. „Имало е провалена пратка.“