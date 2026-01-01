Временно ще бъде преустановено движението през Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Това се налага заради изтегляне на катастрофирал преди няколко дни товарен автомобил в района на село Пчелиново. Леките автомобили ще се пренасочват през Прохода Шипка, а товарните ще изчакват.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че за определено време движението в района се осъществява в една лента поради претоварване на авариралия камион, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Припомняме, че аварията на тежкотоварния автомобил край Пчелиново стана на 18 февруари и наложи временно затваряне на движението през Прохода на Републиката.