Тежка катастрофа с пострадали е станала в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 февруари на пътя между Хаджидимово и село Блатска.

24-годишен шофьор на товарен автомобил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, за да избегне удар в паркирано моторно превозно средство, е навлязъл в лентата за насрещното и се е ударил в автомобил, управляван от 57-годишен мъж.

При инцидента са пострадали: водачът на колата, 17-годишна пътничка в товарния автомобил, която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, също пътуващи в товарния автомобил.

На 24-годишния водач са направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни. По случая се води разследване.