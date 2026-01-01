Норвегия постави нов рекорд по брой златни медали в рамките на едно издание на Зимните олимпийски игри, след като Йоханес Дале триумфира в масовия старт на 15 километра по биатлон в Антхолц-Антерселва.

С успеха си норвежкият биатлонист донесе 17-ото злато за страната на Игрите в Милано–Кортина, с което бе подобрен предишният рекорд от 16 титли, също притежание на скандинавската държава от Олимпиадата в Пекин през 2022 година.

До момента Норвегия оглавява убедително класирането по медали с общо 36 отличия – 17 златни, 9 сребърни и 10 бронзови.

На втора позиция е тимът на САЩ с 27 медала (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови), докато домакините от Италия заемат третото място с 26 отличия (9-5-12).