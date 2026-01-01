Няма значение в какъв храм се молиш, стремленията на човешкото сърце са едни и същи - и в радости, и в тревоги. Това каза президентът Илияна Йотова, която домакинства традиционната вечеря ифтар в София по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

Вярата и молитвата живеят във всеки един от нас. Няма значение езикът, на който се молиш, стига да си искрен и да вярваш в молитвата, която правиш, посочи тя.

Имаме голяма привилегия, че живеем в България в мир и разбирателство, каза също президентът Йотова. Тя отбеляза, че това е национално постижение, за което са работили нашите прадеди. Да бъдем заедно, да се разбираме и това да предаваме от поколение на поколение. България може да бъде чудесен пример за това, смята Илияна Йотова. Тя допълни, че заветът на дедите ни е да бъдем заедно.

БТА

Няма значение от какъв етнос и религия сме в България, посочи още президентът Йотова. Ние сме честни хора, всеки един от нас се бори за хляба си, за да има по-добър живот и по-добър стандарт, каза тя. По думите на Илияна Йотова от толерантността и разбирателството ще зависи как ще се развива България и какво ще бъде бъдещето.

Ролята на религията е да насърчава хората да отстояват правата си, но да зачитат и правата на другите, каза главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Да живеят свободно, но да знаят, че неограничената свобода води до падение, да не забравят, че са човеци, добави той.

Рамазан е добър повод за размисъл и рестарт, а ифтар е възможност да осъзнаем, че можем и трябва да се обичаме и помагаме, заяви главният мюфтия.

БТА

Хората имат необходимост да се насърчават към извършване на добрини, както и да им се възвърне духът и самочувствието на граждани на страната, обясни той. По думите му българският народ се радва на свобода и демокрация, но не трябва да се забравя, че това е отговорност. Не бива да забравяме кои сме и откъде сме тръгнали, добави д-р Мустафа Хаджи.

Той обясни, че събирането около една трапеза, за да се отбележи краят на свещения месец Рамазан, показва, че президентската институция обединява българските граждани и не прави разлика по етнически и религиозен принцип.

На вечерята присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, представители на мюсюлманската и други религиозни общности, както и представители на институции, дипломати, деятели от сферите на духовността, културата, образованието и науката.