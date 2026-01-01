Заради реконструкция на водопреносната мрежа затварят за движение участък от централна улица в Плевен – улица „Шипка“, по която е въведена временна организация на движението. Това се посочва в съобщение, публикувано на сайта на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен.

Оттам допълват, че ремонтни дейности започват в отсечката от кръстовището на улица „Шипка“ с улица „Сан Стефано“ до улица „Ген. Радецки“. В посочения участък движението на моторни превозни средства се затваря изцяло и в двете посоки. За живеещите в района на улиците „Шейново“, „Ген. Радецки“, „Стара планина“ и „Беласица“ е създадена организация, като те ще могат да излизат по улица „Шипка“ в посока булевард „Христо Ботев“.

Участъкът ще остане затворен до 3 март. От сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути и да спазват временната сигнализация в района на ремонта.

Тази седмица в Плевен започна изпълнението на проекта за реконструкция на вътрешната водопреносна мрежа по улиците „Шипка“ и „Сан Стефано“. Това са два от най-натоварените и технически компрометирани участъци от градската водоснабдителна система. Проектът ще бъде реализиран поетапно. В първата фаза е предвидена реконструкция на водопреносната мрежа по ул. „Шипка“.