Задържаха 57-годишна жена, източила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.

Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка за неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра, техен клиент.

Разкриха кражба на дебитна карта от възрастен мъж в Монтанско

Тегленията са извършени в периода от ноември до декември 2025 г. от АТМ устройства в града.

По първоначални данни неправомерно изтеглените суми възлизат в размер на 138 000 лв. - 70558,28 евро.

При направеното претърсване от дома й са намерени и иззети веществени доказателства.