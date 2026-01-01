Разкриха кражба на дебитна карта от частен дом в село Василовци, община Брусарци и я върнаха на нейния възрастен собственик заедно с изтеглените пари, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала в периода от 23 декември 2025 година до 4 януари 2026 година. В това време неизвестен извършител е проникнал в дома на 87-годишен мъж в село Василовци и отнесъл със себе си дебитната карта, която били в пликче с написан на него пин кода. От картата били изтеглени наличните 2000 лева.

Бургазлийка отркадна портфейла на мъж и източи банковата му карта

Сигналът за кражбата е получен на 6 януари и само за няколко дни тя е била разкрита. Установен е крадецът – мъж на 51 години от село Василовци. Той е дал подробни обяснения за кражбата и е върнал дебитната карта и изтеглената сума в пълен размер.

По случая е заведено разследване, работата продължава полицейският участък в Брусарци към Районното управление на МВР в Лом.