Турският военен кораб "Анадолу", който участва във военни маневри на НАТО в Балтийско море, ще бъде използван като възпиращо средство в Източния фланг на алианса, съобщава ДПА, позовавайки се на своя информация.

Плавателният съд, оборудван за транспортиране и пускане на дронове, се насочва край бреговете на Латвия и ще бъде поставен под командването на Съюзното военновъздушно командване на НАТО (AIRCOM).

"Анадолу" е амфибиен десантен кораб. В рамките на учението на НАТО "Непоколебима стрела" ("Steadfast Dart") в сряда войници и техника бяха прехвърлени на брега с кораба близо до военно-тренировъчния полигон Путлос в Северна Германия.

НАТО стартира мисията "Източен страж" през септември миналата година след нарушения на въздушното пространство от руски изтребители и дронове-камикадзе. Мисията има за цел да мобилизира допълнителни способности за наблюдение и противовъздушна отбрана за алианса.