Европейската прокуратура в Любляна (Словения) внесе обвинителен акт в Окръжния съд в Птуй срещу две лица, обвинени в подправяне на официални документи с цел неправомерно получаване на средства от ЕС за земеделие, предназначени за подпомагане модернизацията на стопанства, информира Европейската прокуратура в съобщение, получено в БТА.

Става въпрос за средства за изграждане на нов обор и закупуване на оборудване, съфинансирани до 75 процента от Европейския фонд за развитие на селските райони по мярката „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Един от заподозрените е представил подправено разрешение за въвеждане в експлоатация на сграда, уж издадено от публични органи, пред Агенцията за земеделските пазари и развитие на селските райони, която отговаря за управлението и изплащането на земеделските средства. Подправеният документ е бил необходим за получаването на плащането по финансирането, е установило разследването.

Въз основа на събраните доказателства се установява, че документът е бил фалшифициран с помощта на другия обвиняем, който е предоставил образци на официалните разрешителни, знаейки, че подправеният документ ще бъде използван за неправомерно получаване на публични средства и за подвеждане на разплащателната агенция.

Измамата е причинила щети в размер на приблизително 95 000 евро на Европейския съюз и на държавата Словения.