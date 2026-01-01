Общо 17 наказателни производства са образувани в Окръжния съд в Смолян в рамките на година за признаване и изпълнение на финансови санкции, наложени в Австрия на 30-годишен мъж от Доспат, каза за БТА председателят на съда Петър Маргаритов.

Глобите са за превишена скорост на един и същ пътен участък – автомагистрала А4, в района на град Нойзидъл ам Зее, в посока Виена.

От съдебните актове се установява, че нарушенията са извършвани при ограничение от 80 км/ч, като водачът е засичан с превишение между 20 и 30 км/ч, а в един от случаите – със 123 км/час. Санкциите варират между 80 и 250 евро. Към момента по 12 от делата, по които санкциите общо са над 1400 евро, съдът се е произнесъл, а пет са висящи.

Шофьор мина 47 пъти с превишена скорост по „Черни връх“, натрупа 14 000 лв. глоби

Производствата пред българския съд се водят по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, като след признаването им те се изпращат за събиране от Националната агенция за приходите.

Председателят на Окръжния съд отбеляза, че става дума за административни нарушения на правилата за движение по пътищата, извършени на територията на Австрия, а наложените санкции са влезли в сила съгласно местното законодателство.

По информация от делата, мъжът заплаща наложените глоби.