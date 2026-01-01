Изпълнителите на завещанието на Джефри Епстийн предложиха извънсъдебно споразумение за най-малко 25 милиона долара, за да бъде прекратен колективен иск, заведен срещу тях от жертви на американския финансист, показва проект на съдебно решение, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

Проектоспоразумението, което не включва никакво признаване на вината от страна на Дарън Индайк и Ричард Кан – съответно бивш личен адвокат и бивш счетоводител на Епстийн, предстои да бъде одобрено от федерален съдия в Ню Йорк.

Двамата мъже бяха избрани за съизпълнители на завещанието на финансиста, което той обнови два дни преди смъртта си в затвора на 10 август 2019 г., причина за която се смята, че е самоубийство.

Съгласно условията на предложеното споразумение съизпълнителите ще платят общо 25 милиона долара, ако бъде преценено, че по-малко от 40 предполагаеми жертви отговарят на условията да участват в процедурата. Сумата може да бъде увеличена до 35 милиона долара, ако повече от 40 души покриват критериите. Онези, които приемат предложението, трябва също така да се съгласят да се откажат от всякакви други процедури и не трябва вече да са получили обезщетение от наследството на Епстийн или от Фонда за компенсация на жертвите му.

Дарън Индайк и Ричард Кан бяха обвинени в колективен иск, заведен през 2024 г., за „улесняване, участие и прикриване на незаконното поведение на Епстийн“ за собствена финансова изгода, съобщиха американските медии.

„Нито един от съизпълнителите не е признал или приел каквато и да е вина“, заяви Дан Уейнър – един от адвокатите им, в изявление цитирано от "Ей Би Си Нюз".

След смъртта на финансиста имуществото му бе оценено на около 600 милиона долара, преди да намалее след уреждане на други съдебни дела.