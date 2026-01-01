Нови документи за Джефри Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, показват, че покойният финансист е искал да купи сградата на бившето югославско посолство в Ню Йорк, известна като "вилата на Тито", предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

Сред новите документи е имейл, получен от Епстийн, с 26 снимки на имота, както и информация от „Ню Йорк Поуст“ със заглавие: „За 50 милиона долара можете да притежавате последното имение от златния век на Манхатън“.

На 10 декември 2018 г. финансистът получава имейл от финансовия съветник Дейвид Мичъл, в който го информират, че в сградата на бившето югославско посолство е имало пожар и че може би е подходящ момент да изпрати оферта.

Интересно е, че по време на опита си да купи сградата Епстийн се е свързал и с бившия върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина Мирослав Лайчак, сочат публикуваните документи, пише порталът "Нова".

Бивш външен министър на Словакия подаде оставка заради връзки с Епстийн

"Отидох да видя старото югославско посолство. Казаха ми, че се продава, но че и петте правителства, сръбското и останалите, трябва да се съгласят. Интересно", пише Епстийн на 25 октомври 2017 г.

А отговорът на Лайчак гласи: "Те никога няма да се споразумеят. Опитват се да се споразумеят за разделянето на собствеността от 2001 г. и няма край. Трябва да се консултирате с мен за всичко, свързано с бивша Югославия или настоящите държави-наследници, познавам ги наизуст."

Бившият външен министър на Словакия Миролав Лайчак често е споменаван в досиетата "Епстийн", а преди няколко дни той подаде оставка като съветник на словашкия премиер Роберт Фицо.

Въпреки проучванията на Епстийн през 2017-2018 г. той не е купил имението. Четири години по-късно то било продадено за 50 милиона долара, а Сърбия получила 40 процента от парите въз основа на Анекс "Б" от Споразумението за наследяване на имуществото на бившата СФРЮ в чужбина, предава "Нова".