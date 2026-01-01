Съветникът на словашкото правителство и бивш външен министър на страната Мирослав Лайчак подаде оставка след публикуването на поредната част от досиетата, свързани с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде ДПА. В местните медии бяха публикувани чатове, за които се предполага, че са част от доказателствения материал във връзка с разследването около Епстийн, направени обществено достояние от Министерството на правосъдието на САЩ.

Лайчак беше министър на външните работи на Словакия през 2009–2010 г. и отново през 2012–2020 г., припомня агенцията. От септември 2017 г. до септември 2018 г. беше председател на Общото събрание на ООН. Също така е работил като специален пратеник на Европейския съюз за диалога Белград-Прищина. Самите досиета за Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, се състоят от над 3 милиона страници документи, хиляди видеа и над 100 000 снимки. Епстийн, финансист от Ню Йорк, е обвиняван в сексуално насилие над непълнолетни момичета и в това, че е имал мрежа за осигуряване на млади жени на известни личности. Епстийн почина в затвора през 2019 г. на 66-годишна възраст, преди да му бъдат наложени допълнителни присъди, като се смята, че се е самоубил.

В текстова кореспонденция с Епстийн, публикувана на сайта на Министерството на правосъдието на САЩ, с дата от октомври 2018 г., когато Лайчак е министър на външните работи на Словакия, двамата обсъждат жени, като финансистът изпраща снимка, която не може да се види в записа, а Лайчак отговаря: „Защо не ме поканиш на тези игри? Бих взел момичето“. На което финансистът отвръща: „Кой не би. Може да си вземеш. Не съм стиснат“. В отделно писмо до имащия дебели връзки финансист Лайчак го моли да помогне за популяризирането в САЩ на филм на негова позната. В трети случай дипломатът пише на Джефри Епстийн през октомври 2018 г. по време на пътуване до Киев, че „момичетата в украинската столица са красиви както винаги“. Няколко дни по-късно той пише съобщение на американския бизнесмен педофил от международната конференция в Словашките Татри, придружено със снимка, а след това и от руската столица Москва. По това време Мирослав Лайчак възторжено се изказва наред с други неща, че „момичетата са невероятни“, на което Джефри Епстийн отговаря, че „тези момичета са най-добрият износ на Русия“.

„Опозицията поиска главата на Лайчак“ веднага, след като комуникациите на Епстийн бяха оповестени публично, отбеляза словашкото радио „Патрия“. Партньорите в управляващата коалиция също се присъединиха към тази позиция. Лидерът на Словашката национална партия Андрей Данко заяви, че Лайчак се е превърнал в заплаха за националната сигурност, като е превишил границите на приемливо споделяне на информация с Епстийн. „Не съдя частната част от комуникацията, а факта, че той, като външен министър, се е провалил в комуникацията, като е изтекла информация, която е могла да отслаби позицията на Словакия по това време“, добави Данко.

Вътрешният министър и на партия „Глас – Социална демокрация“ Матуш Шутай Ещок заяви, че премиерът е отговорен за своите съветници. „Но трябва да кажа, че след това, което стана публично достояние, самият г-н Лайчак трябва да облекчи положението на премиера и да подаде оставка“, допълни министърът. Според него въз основа на новоразкритата информация позицията на Лайчак е несъстоятелна и продължаващият му престой заплашва доверието на обществеността в държавните институции.

Председателката на опозиционната партия „За хората“ Вероника Ремишова е убедена, че твърденията, че комуникациите с Епстийн са били просто невинен социален контакт, са несъстоятелни. „Разговорите с осъдения педофил не могат да се считат за дипломатическа комуникация. Ако Фицо задържи съветника си на поста, това би било огромна арогантност към всички словашки жени, доказателство, че за него жените са просто стока“, допълни тя.

Според председателя на основната опозиционна ПП „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка разкриването на комуникацията на Лайчак с Епстийн е навредило на репутацията на Словакия и следователно няма друг вариант освен оставката на Лайчак като съветник, предаде словашкото издание „Параметър“. Шимечка също така призова Фицо да докладва дали по времето, когато Лайчак и Епстийн са били във връзка, сам не се е срещал с тогавашния съветник на президента на САЩ Стив Банън, който също е бил много близък с осъдения педофил. Според партията, ако Фицо продължи да държи Лайчак като съветник, той мълчаливо ще подкрепи случая.

Самият Лайчак беше принуден да отстъпи на фона на разразяващия се скандал. Цитиран от националната новинарска агенция ТАСР, той осъди престъпленията на покойния Епстийн, подчертавайки, че ако е бил наясно с пълния мащаб на действията на финансиста в миналото, е нямало да осъществи комуникация с него. В същото време той заяви, че не е в състояние да потвърди автентичността на публикуваните съобщения, тъй като не си спомня такава комуникация след всичкото изминало време. „Думите и действията са две различни неща. През днешната призма обаче отделните действия се разглеждат по различен начин и дори разговорите, които иначе биха изглеждали незначителни, сега се оценяват в различен контекст“, заяви Лайчак. Що се отнася до публикуваната комуникация с Епстийн, според Лайчак е ясно, че тя е била неформална и лекомислена, без никакво реално съдържание. Той увери, че не са му предлагани сексуални услуги и че никога не е участвал в подобни дейности, нито е бил свидетел на подобно поведение или е знаел за каквато и да е информация за него. Според Лайчак в публикуваните съобщения няма нищо, което дори да подсказва това. „Готов съм да потвърдя това по всякакъв начин. Като професионален дипломат не съм толкова наивен, че да извършвам действия, които биха могли да ме дискредитират“, заяви той. Лайчак допълни, че е наясно и с това, че скандалът ще се използва като средство за организиране на политическа атака срещу премиера Фицо. Той каза, че ще говори директно с премиера за ситуацията и че е готов да се оттегли. „Не защото съм направил нещо престъпно или неетично в действията си, но не искам той да понася политическата цена за нещо, което няма връзка с решенията му“, заключи Лайчак.

Премиерът Фицо прие оставката на Лайчак още същия ден, предаде англоезичното издание „Словак Спектейтър“. Според премиера с оставката си Лайчак се е доказал като страхотен специалист и в момента Братислава губи източник на опит в дипломацията и външната политика. Същевременно Фицо определи възмущението заради връзките на Лайчак с Епстийн като лична атака срещу него самия.

„Миро за пореден път се държеше като страхотен дипломат и приемам предложението му за прекратяване на сътрудничеството, въпреки че всички ние – не само аз – губим невероятен източник на опит в областта на дипломацията и външната политика“, каза Роберт Фицо. В същото време Фицо остро критикува онези, които се обявиха срещу Лайчак, заявявайки, че отдавна не е изпитвал подобно лицемерие в обществения живот.

„Странно е, че подобна симбиоза между медиите, опозицията и управляващите партии не се насочи към лидера на опозицията Шимечка, който с измамите си с грантове както на словашко, така и на европейско ниво представлява далеч по-голям риск за репутацията на страната ни, отколкото Лайчак“, заяви той на профила си във „Фейсбук“.

Управляващата коалиция въздъхна с облекчение с напускането на Лайчак, но си личи, че Роберт Фицо съжалява за случилото се, коментира словашкият журналист Роланд Над. „Андрей Данко преди това е поискал напускането на Лайчак, така че новината за оставката в събота го изпълни с удовлетворение“, припомня журналистът, който смята, че оставката ще успее в крайна сметка да сплоти управляващата коалиция. Същевременно остава въпросът дали разследване на досиетата на Епстийн трябва да бъде започнато не само в Америка, но и в Словакия.