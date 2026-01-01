Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква по-цялостен пакет от помощи за българските граждани, ако войната в Близкия изток продължи със същите темпове.

"На никой не пожелавам това, но трябва да сме готови за всякакви варианти и не само по отношение на тези 20 евро, които ще бъдат добавени от два пъти прага на бедността, а да се разработи цял един пакет, не само по отношение на компенсации за горивата, а и като цяло за покачващите се цени и борбата със спекулата", посочи Йотова и определи това като добра, но само първа стъпка.

Припомняме, че на 15 март служебният премиер Андрей Гюров обяви пред журналисти, че правителството предприема спешна мярка срещу високите цени на горивата, като хората ще бъдат подпомогнати финансово. Днес министрите Хасан Адемов и Георги Клисурски обясниха в детайли при какви условия ще се отпуска помощта от 20 евро.

Властта обяви кой може да получава месечно по 20 евро компенсация за високите цени на горивата

Извънредна мярка заради скъпите горива: държавата готви помощ за хората

Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи, а затова говорят и разкритите схеми за купуване на гласове - това коментира президентът и по отношение на подготовката за предстоящия вот на 19 април.

"Моят коментар още при избора на Андрей Гюров за служебен премиер беше, че първата задача е провеждане на честни и прозрачни избори, така че бих подкрепила всяка негова стъпка в това отношение, най-вече работата на МВР. За осигуряване на честни избори трябва и работа на всички останали институции, най-вече гражданска нетърпимост", каза Йотова.

По думите ѝ второто ѝ поръчение към служебната власт е било да се справят и с належащите проблеми на българите.

Министър Шарков: Приканвам всички български граждани да гласуват с машини (ВИДЕО)

Убедена съм, че за първи път от много години ще има предизборна кампания, която няма да бъде изградена само на конфликти и противопоставяне, а ще има сблъсък на предложения и идеи, каза още президентът Илияна Йотова.

На въпрос изненадана ли е от имената на кандидат депутатите, които не са познати от политическата сцена, а от други среди Йотова отговори, че е по-скоро доволна, че ги вижда. "Нека да има повече различни хора в Народното събрание. Когато повече професионални среди са представени, толкова по-добре. За мен е важно да има грамотни, умни и разумни хора, които да мислят за България", каза тя.

Президентът Илияна Йотова участва във форума на тема „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС).