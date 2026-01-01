Министърът на електронното управление Георги Шарков обясни как ще се осъществи подготовката на предстоящите избори на 19 април. Той подчерта още веднъж основната цел на служебния кабинет на Андрей Гюров - постигане на прозрачен и честен вот и връщане на доверието на хората в изборния процес.

"Моето убеждение е, че машините за вота гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инструмент за установяване на нередности. Затова приканвам всички български граждани да гласуват с машини", призова министърът и координатор на изборния процес.

Той потвърди, че подготовката за вота на 19 април върви в срок и с добро темпо. "Четирите основни министерства, ангажирани в процеса - Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на електронното управление - работим в добра координация с екипа на Министерски съвет и с Централната избирателна комисия. Смятаме, че ще се справим с тази важна задача", посочи Шарков.

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване, съобщи Шарков. Актуализацията е насочена към по-голяма прозрачност, ясно разпределение на отговорностите и въвеждане на измерими резултати, които да направят процеса по-предвидим и да повишат доверието в машинното гласуване. Срокът за обществено обсъждане е до 20 март, обясни Шарков.

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация, съобщи още служебният министър на електронното управление.

От началото на седмицата са достъпни и шест електронни услуги за избирателите чрез портала EGOV.BG и сайта на министерството, посочи Шарков. Услугите позволяват вписване в избирателния списък по настоящ адрес, заявяване на гласуване с подвижна избирателна кутия, проверка и корекция на данни в избирателния списък, както и изключване от списъка на заличените лица. Всички услуги са безплатни и могат да се използват без електронен подпис, добави министърът.

По отношение на видеонаблюдението той заяви, че системата ще осигури излъчване от всички секции в страната. Сред подобренията са по-стабилна свързаност на устройствата, предварителна техническа инспекция на използваните телефони, централизирано наблюдение на активността на устройствата и възможност за бърза реакция чрез регионални координатори.

Подготовката за изпращането на машините за гласуване в чужбина върви по план, съобщи още Шарков. Очаква се те да бъдат доставени на Министерство на външните работи на България около 8 или 9 април, за да се осигури достатъчно време за организация на изборния процес зад граница, включително преди великденските празници.

Министерство на вътрешните работи на България ще открие денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Министърът призова гражданите активно да подават сигнали при съмнения за нередности.