САЩ отбелязаха подобаващо началото на своето участие като един от домакините на Световното първенство по футбол през 2026 година. След Мондиал 1994 американците отново посрещат най-големия форум на национално ниво, този път съвместно с Канада и Мексико, предава Gong.bg.

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Официалното откриване на турнира на американска земя се състоя в ранните часове на 13 юни, събота, европейско време. Поводът бе първият мач на САЩ в група D срещу Парагвай, където са още съставите на Австралия и Турция.

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Двубоят на „СоФай Стейдиъм“ в Лос Анджелис започна в 04:00 часа българско време, но още преди първия съдийски сигнал публиката стана част от впечатляващо шоу. Церемонията постави акцент върху футбола като глобален феномен, способен да събира хора от различни култури и да носи усещане за единство, надежда и споделена емоция.

Голямата звезда на вечерта бе Кейти Пери. Поп иконата изпълни някои от най-популярните си хитове, съчетани със зрелищна хореография и мащабна сценична продукция. Подобно на церемониите в Канада и Мексико в предходните дни, и в Лос Анджелис централно място зае огромна реплика на трофея от световното първенство.

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Музикалната програма обаче далеч не се изчерпа само с Кейти Пери. Рапърът Фючър и нигерийската звезда Рема раздвижиха трибуните с мощна комбинация от хип-хоп и афробийт звучене. Бразилската изпълнителка Анита и южноафриканската певица Тила допълниха атмосферата с енергични танци и модерни поп ритми, а шоуто получи още по-глобален облик с участието на Лиса от южнокорейската група BLACKPINK.

Сред най-приятните изненади за феновете бе появата на актьора Джейсън Судейкис, познат на футболната публика най-вече с ролята си в популярния сериал „Тед Ласо“. Така САЩ не просто дадоха старт на домакинството си, а го направиха с мащаб, блясък и послание, напълно съответстващи на значението на световните футболни финали.